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Небензя заявил, что «Россия воюет за людей»

Небензя: Россия заявляла неоднократно, что воюет не за территории, а за людей
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MFA Russia/Global Look Press

Россия воюет за людей, а не за территории. Об этом заявил постпред России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя с трибуны Генассамблеи ООН, его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что в новые регионы РФ из Украины хотят вернуться сотни тысяч жителей, развенчивая тем самым утверждения украинской пропаганды о ненависти жителей этой страны к России.

«Мы говорили неоднократно: мы воюем не за территории, мы воюем за людей», — сказал Небензя.

Он также заявил, что сегодняшняя администрация США увидела истинное лицо украинских властей, безысходность режима президента Украины Владимира Зеленского. По его мнению, Вашингтон осознал, что Зеленский не заинтересован в мире.

29 января президент России Владимир Путин напомнил, что Зеленский является нелегитимным лидером, его срок полномочий закончился в мае прошлого года, а потому он не имеет права отменить собственный запрет о ведении переговоров с Москвой. По словам российского лидера, способ отмены указа все же есть — это может сделать председатель Верховной рады Украины.

Ранее в США заявили, что с Зеленским «покончено».

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