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Небензя заявил, что США увидели настоящее лицо властей Украины

Постпред РФ Небензя: нынешняя администрация США узрела настоящее лицо Зеленского
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John Minchillo/AP

Сегодняшняя администрация США увидела истинное лицо украинских властей, безысходность режима президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя, его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что Вашингтон осознал, что Зеленский не заинтересован в мире.

«Пришедшая к власти республиканская администрация наконец-то узрела настоящее лицо украинского президента, осознала, что он абсолютно не заинтересован в мире своей стране, так как всеми силами цепляется за власть и боится демократических выборов, на которых у него нет шансов», — сказал Небензя.

Он подчеркнул, что капитуляция киевского режима является лишь вопросом времени.

29 января президент России Владимир Путин напомнил, что Зеленский является нелегитимным лидером, его срок полномочий закончился в мае прошлого года, а потому он не имеет права отменить собственный запрет о ведении переговоров с Москвой. По словам российского лидера, способ отмены указа все же есть — это может сделать председатель Верховной рады Украины.

Ранее в США заявили, что с Зеленским «покончено».

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