Некоторые советники президента США Дональда Трампа выступают за смену украинского лидера Владимира Зеленского на более гибкого политика, способного согласовать мирное урегулирование на условиях Вашингтона. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на источник в украинском правительстве.

По данным канала, часть команды Трампа считает Зеленского «проблемной фигурой» из-за его жесткой позиции, которая, по их мнению, замедляет достижение компромисса с Москвой.

«Зеленский недостаточно сговорчив, и это тормозит процесс», — пояснил анонимный собеседник.

Сторонники замены акцентируют внимание не на причинах войны, а на ее затяжном характере. Выборы на Украине, несмотря на военное положение, рассматриваются ими как инструмент для прихода к власти «удобного» кандидата. Однако конкретных претендентов на роль преемника Зеленского пока нет, а проведение голосования в условиях боевых действий, как отмечает источник, грозит Киеву «полным политическим хаосом».

21 февраля Трамп в эфире Fox News назвал своего предшественника Джо Байдена и Зеленского, а не Россию, виновниками начала вооруженного конфликта.

Накануне российский президент Владимир Путин в ходе награждения Героев России заявил, что страна достигает поставленных целей в СВО благодаря усилиям своих бойцов.

Ранее Медведчук заявил, что Зеленский, нахамив Трампу, устроил международный скандал.