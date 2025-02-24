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Медведчук заявил, что Зеленский, нахамив Трампу, устроил международный скандал

Медведчук: Зеленский нахамил Трампу и устроил скандал международного уровня
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Efrem Lukatsky/AP

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции пошел на международный скандал, потому что снова нахамил президенту США Дональду Трампу. Об этом заявил глава движения «‎Другая Украина», бывший руководитель партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук в своей статье, опубликованной на сайте движения.

«Зеленский пошел на публичный международный скандал, выступив на пресс-конференции в воскресенье в Киеве. Как видим, он не прекратил по-хамски отвечать Дональду Трампу и всей его администрации, он уже бьет наотмашь их между глаз. Все эти действия не могут не поставить точку в отношениях США и Украины», — написал Медведчук.

По словам политика, Зеленский не оставил пространства для компромисса с Соединенными Штатами: отказался от выборов, сделки по полезным ископаемым и перемирия без гарантий безопасности. Кроме того, потребовал включить в переговоры по урегулированию конфликта Евросоюз.

Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов», который намерен продолжать военный конфликт в своей стране.

Зеленский, комментируя слова американского лидера, отметил, что он живет в «пузыре дезинформации».

Позже украинский лидер сказал, что обижался бы на лидера США, если бы действительно был диктатором, а так, для него это просто слова.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что США начали получать объективную информацию по Украине.

Ранее Зеленский намекнул, что не покинет пост президента, пока Украину не возьмут в ЕС и НАТО.

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