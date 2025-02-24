В настоящее время формируется многополярный мир. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя, передает ТАСС.

«На наших глазах оформляется многополярный мир, который должен был появиться еще 30 лет назад, по завершении Холодной войны, подведший черту под идеологическим противостоянием между СССР и Западом», — сказал постпред.

Небензя отметил, что в тот период мир был «полон надежд» на лучшее будущее, взаимовыгодное сотрудничество ведущих стран, а также прекращение военных конфликтов.

4 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что мир в настоящее время становится все более многополярным. При этом, по его словам, предстоит еще очень много обсуждений по конфигурации будущей системы международных отношений.

19 февраля лидер ЛДПР, депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что мир движется к многополярности, и «точка невозврата» в движении к этому уже пройдена. Парламентарий отметил, что мировые лидеры все больше тянутся к идеям президента РФ Владимира Путина.

Ранее в Норвегии призвали США улучшить отношения с Россией.