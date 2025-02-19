Мир движется к многополярному миру, и «точка невозврата» в движении к нему уже пройдена. Об этом заявил лидер ЛДПР, депутат Госдумы Леонид Слуцкий, передает ТАСС.

По его словам, мировые лидеры все больше тянутся к идеям президента РФ Владимира Путина о взаимодействии в интересах здравого смысла, к развитию нормальных и сбалансированных подходов в мировой политике, а также к тому, чтобы обеспечить мир и поступательное движение к развитию цивилизации в интересах каждой страны и ее народа.

«И уверен, что в этом движении к здравому смыслу, к многополярному миру точка невозврата уже пройдена», — заявил он.

Также Слуцкий полагает, что после прихода к власти американского лидера Дональда Трампа Запад перестает быть «коллективным». По его словам, мировое сообщество приходит к пониманию того, что системы политического и международного взаимодействия должны быть такими, какими их обозначил Путин в мюнхенской речи 2007 года.

18 февраля помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев заявил, что конфликт на Украине завершится безоговорочной победой Российской Федерации, у него в этом нет никакого сомнения.

Ранее Слуцкий выразил уверенность в победе России на переговорах в Эр-Рияде.