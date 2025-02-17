На Западе призвали США улучшить отношения с Россией

США нужно улучшить отношения с Россией. Таким мнением в социальной сети Х поделился профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

Он также считает, что Штаты должны развернуться в сторону Азии.

»Европейский союз не приспособился к многополярному миру, диверсифицируя своих экономических партнеров. Европа — разделенный континент, который охвачен войной, лишен технологического суверенитета, континент, переживающий спад экономики и чрезмерно зависящий от гораздо более могущественных США», — написал профессор.

До этого вице-президент США Джей Ди Вэнс предложил перезагрузить отношения с Россией после успешного соглашения по Украине.

17 февраля представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что государственный секретарь Марко Рубио, советник президента по нацбезопасности Майк Уолтц и специальный посланник Стив Уиткофф встретятся с российской делегацией в Эр-Рияде.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД России Сергей Лавров 17 февраля отправятся в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд для встречи с представителями США.

Ранее Лавров исключил уступки Украине территорий со стороны России.