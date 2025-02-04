В Кремле высказались о формировании многополярного мира

Песков заявил, что формирование многополярного мира нельзя игнорировать

Мир в настоящее время становится все более многополярным, при этом предстоит еще очень много обсуждений по конфигурации будущей системы международных отношений. Об этом во время регулярного брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты обратили внимание, что 4 февраля текущего года отмечается 80 лет со дня проведения Ялтинской конференции. В связи с этим они поинтересовались у представителя Кремля, возможна ли организация еще одного такого мероприятия.

«Мир меняется, и, конечно, в мире появляется все больше центров силы и в экономическом плане, и в военном плане, и в плане обеспечения безопасности. Мир становится многополярным, отдельно взятые полюсы не в состоянии обеспечиваться безопасность и стабильность», — отметил Песков.

Он подчеркнул, что формирование многополярной системы международных отношений — это процесс, который нельзя игнорировать. Более того, по мнению пресс-секретаря российского лидера, на него необходимо ориентироваться.

«Безусловно, предстоит еще очень много обсуждений по будущей конфигурации мировых дел», — добавил представитель Кремля.

Ялтинская конференция началась 4 февраля 1945 года и длилась семь дней. В ней приняли участие лидеры стран антигитлеровской коалиции — СССР, Великобритании и США. По итогам переговоров они подписали документ, определивший мировой порядок после окончания Второй мировой войны и поражения фашистской Германии.

Ранее политолог заявил, что решение участников Ялтинской конференции о создании ООН спасло мир от масштабной войны.