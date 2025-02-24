Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мерц рассказал о падающем интересе США к Европе

Кандидат в канцлеры Германии Мерц заявил о снижении интереса США к Европе
close
Wolfgang Rattay/Reuters

Все сигналы, которые Германия получает из США, указывают на то, что интерес к Европе со стороны Вашингтона значительно падает. Об этом заявил кандидат в канцлеры ФРГ от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) , вероятный будущий глава правительства Фридрих Мерц, его слова приводит ТАСС.

«Несмотря на это, я надеюсь, что удастся убедить США в том, что добрые трансатлантические отношения отвечают взаимным интересам. Если одержат верх те, кто делает своим девизом даже не «America First» («Америка прежде всего». — прим. ред.), а «America Alone» («Одна только Америка». — прим. ред.), то будет сложно», — сказал он.

Мерц добавил, что есть много граждан США, которые «критически оценивают путь собственного правительства».

Также он заявил, что попытка России и США якобы «в обход других» заключить сделку по Украине является неприемлемой как для Европейского союза, так и для Украины.

Как отметил 19 февраля президент России Владимир Путин, РФ уделяет первостепенное значение разрешению ситуации на Украине. Глава государства добавил, что без повышения уровня доверия между Москвой и Вашингтоном невозможно разрешить украинский кризис.

Ранее власти США заявили, что сделка по завершению конфликта на Украине будет «уже на этой неделе»

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами