Кандидат в канцлеры Германии Мерц заявил о снижении интереса США к Европе

Все сигналы, которые Германия получает из США, указывают на то, что интерес к Европе со стороны Вашингтона значительно падает. Об этом заявил кандидат в канцлеры ФРГ от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) , вероятный будущий глава правительства Фридрих Мерц, его слова приводит ТАСС.

«Несмотря на это, я надеюсь, что удастся убедить США в том, что добрые трансатлантические отношения отвечают взаимным интересам. Если одержат верх те, кто делает своим девизом даже не «America First» («Америка прежде всего». — прим. ред.), а «America Alone» («Одна только Америка». — прим. ред.), то будет сложно», — сказал он.

Мерц добавил, что есть много граждан США, которые «критически оценивают путь собственного правительства».

Также он заявил, что попытка России и США якобы «в обход других» заключить сделку по Украине является неприемлемой как для Европейского союза, так и для Украины.

Как отметил 19 февраля президент России Владимир Путин, РФ уделяет первостепенное значение разрешению ситуации на Украине. Глава государства добавил, что без повышения уровня доверия между Москвой и Вашингтоном невозможно разрешить украинский кризис.

Ранее власти США заявили, что сделка по завершению конфликта на Украине будет «уже на этой неделе»