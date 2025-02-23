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Трамп уверен, что сделка по завершению конфликта на Украине будет «уже на этой неделе»

Трамп выразил уверенность, что сделка по Украине будет достигнута на этой неделе
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Patrick Semansky/AP

Американский президент Дональд Трамп твердо уверен, что сделка по окончанию конфликта на Украине будет достигнута «уже на этой неделе». Об этом сказала журналистам пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

Как отмечает ABC News, ей задали вопрос о том, когда может состояться встреча лидеров США и РФ. На это Левитт заявила, что ей нечего сказать, но президент США уверен в том, что заключит сделку по прекращению военных действий России и Украины «уже на этой неделе».

Подготовка встречи политиков идет. Замглавы МИД России Сергей Рябков отметил, что перед саммитом российская и американская стороны проведут встречу на экспертном уровне. Главная цель — обсуждение «всего блока раздражителей» в отношениях России и США. Диалог сторон строится вокруг двух тем: конфликт на Украине и двусторонние отношения. В России считают приоритетным второй трек, в США же отметили, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа зависит от продвижения в переговорах по украинскому конфликту. В Кремле заявляют, что до самой встречи других контактов между двумя лидерами не планируется.

Ранее Киев отверг требование Вашингтона о компенсации в $500 млрд.

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