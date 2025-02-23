Трамп уверен, что сделка по завершению конфликта на Украине будет «уже на этой неделе»

Американский президент Дональд Трамп твердо уверен, что сделка по окончанию конфликта на Украине будет достигнута «уже на этой неделе». Об этом сказала журналистам пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

Как отмечает ABC News, ей задали вопрос о том, когда может состояться встреча лидеров США и РФ. На это Левитт заявила, что ей нечего сказать, но президент США уверен в том, что заключит сделку по прекращению военных действий России и Украины «уже на этой неделе».

Подготовка встречи политиков идет. Замглавы МИД России Сергей Рябков отметил, что перед саммитом российская и американская стороны проведут встречу на экспертном уровне. Главная цель — обсуждение «всего блока раздражителей» в отношениях России и США. Диалог сторон строится вокруг двух тем: конфликт на Украине и двусторонние отношения. В России считают приоритетным второй трек, в США же отметили, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа зависит от продвижения в переговорах по украинскому конфликту. В Кремле заявляют, что до самой встречи других контактов между двумя лидерами не планируется.

Ранее Киев отверг требование Вашингтона о компенсации в $500 млрд.