Мерц высказался против заключения Россией и США сделки по Украине «в обход других»

Председатель Христианско-демократического союза Фридрих Мерц заявил, что попытка России и США якобы «в обход других» заключить сделку по Украине неприемлема как для Евросоюза, так и для Украины. Его цитирует РИА Новости.

«Мы наблюдаем с большим беспокойством, что в обход европейцев и Украины делается попытка США заключить сделку с Россией по Украине. Вас не удивит, что я скажу, что это неприемлемо как для Украины, так и для Европы», — сказал Мерц на пресс-конференции в штабе партии в Берлине.

20 февраля журнал The Economist со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника писал, что Украина, скорее всего, не признает потерю территорий в рамках мирной сделки. Однако, по версии издания, президент Украины Владимир Зеленский пойдет на некоторую демилитаризацию.

Как отметил 19 февраля президент России Владимир Путин, РФ уделяет первостепенное значение разрешению ситуации на Украине. Глава государства добавил, что без повышения уровня доверия между Москвой и Вашингтоном невозможно разрешить украинский кризис.

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и России. Встреча длилась 4,5 часа, на ней обсуждалась в том числе организация контактов по урегулированию украинского конфликта. В частности, американский госсекретарь Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров договорились о создании переговорных групп по Украине.

Ранее власти США заявили, что сделка по завершению конфликта на Украине будет «уже на этой неделе»