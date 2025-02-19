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Путин рассказал, что целью встречи РФ и США в Эр-Рияде было повышение доверия

Путин: РФ уделяет первостепенное значение разрешению ситуации на Украине
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Maxim Shemetov/Reuters

Россия уделяет первостепенное значение разрешению ситуации на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

Глава государства добавил, что без повышения уровня доверия между Москвой и Вашингтоном невозможно разрешить украинский кризис.

Также российский лидер отметил, что целью встречи представителей России и США в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде было повышение доверия между двумя государствами.

«Без повышения уровня доверия между Россией и США решить многие вопросы, в том числе и украинский кризис, просто невозможно», — заключил Путин.

Среди прочего российский лидер, комментируя прошедшую встречу между представителями Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде, заявил, что обстановка в ходе переговоров была доброжелательной.

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и России. Встреча длилась 4,5 часа, на ней обсуждалась в том числе организация контактов по урегулированию украинского конфликта.

Ранее вице-премьер Сербии назвал РФ лидером в защите традиционных ценностей.

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