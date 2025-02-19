Путин рассказал, что целью встречи РФ и США в Эр-Рияде было повышение доверия

Россия уделяет первостепенное значение разрешению ситуации на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

Глава государства добавил, что без повышения уровня доверия между Москвой и Вашингтоном невозможно разрешить украинский кризис.

Также российский лидер отметил, что целью встречи представителей России и США в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде было повышение доверия между двумя государствами.

«Без повышения уровня доверия между Россией и США решить многие вопросы, в том числе и украинский кризис, просто невозможно», — заключил Путин.

Среди прочего российский лидер, комментируя прошедшую встречу между представителями Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде, заявил, что обстановка в ходе переговоров была доброжелательной.

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и России. Встреча длилась 4,5 часа, на ней обсуждалась в том числе организация контактов по урегулированию украинского конфликта.

Ранее вице-премьер Сербии назвал РФ лидером в защите традиционных ценностей.