В МИД РФ высказались о нападении на генконсульство во Франции

МИД РФ потребовал от Франции принять меры после атаки на консульство

Россия потребовала от властей Франции принять меры после атаки на генконсульство РФ в Марселе. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Требуем от французских властей принятия исчерпывающих мер для надежного обеспечения безопасности генконсульства в Марселе и других российских загранучреждений во Франции, их персонала», — сказала дипломат.

Взрывы в консульстве прозвучали днем 24 февраля. На место происшествия направились около 30 пожарных и полицейских. Саперы обезвредили подозрительные предметы.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что случившееся «имеет все признаки теракта», и призвала усилить безопасность дипведомства.

По словам генерального консула России в Марселе Станислава Оранского, на месте происшествия работали пожарные, здание оцепила полиция.

Ранее посольство России в Швеции усилило меры безопасности на фоне сообщений о терактах.