В Марселе окончена полицейская операция у российского консульства

В Марселе завершена полицейская операция у российского консульства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на консула Сан-Томе и Принспи, чье диппредставительство находится напротив.
24 февраля издание Valeurs Actuelles со ссылкой на источник в полиции сообщило, что на территории генконсульства РФ в Марселе произошел взрыв после того, как неизвестные бросили две бутылки с зажигательной смесью в сад дипведомства.
Позже официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что случившееся «имеет все признаки теракта», и призвала усилить безопасность дипведомства.
После этого стало известно, что МИД Франции в курсе инцидента со взрывами у генконсульства России в Марселе, в МВД отказались комментировать произошедшее.
Также официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о необходимости усиления мер безопасности в российских дипломатических учреждениях.
Ранее посольство РФ в Швеции усилило меры безопасности на фоне сообщений о терактах.