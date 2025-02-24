В Марселе окончена полицейская операция у российского консульства

РИА Новости: в Марселе завершили полицейскую операцию у консульства РФ

В Марселе завершена полицейская операция у российского консульства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на консула Сан-Томе и Принспи, чье диппредставительство находится напротив.

24 февраля издание Valeurs Actuelles со ссылкой на источник в полиции сообщило, что на территории генконсульства РФ в Марселе произошел взрыв после того, как неизвестные бросили две бутылки с зажигательной смесью в сад дипведомства.

Позже официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что случившееся «имеет все признаки теракта», и призвала усилить безопасность дипведомства.

После этого стало известно, что МИД Франции в курсе инцидента со взрывами у генконсульства России в Марселе, в МВД отказались комментировать произошедшее.

Также официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о необходимости усиления мер безопасности в российских дипломатических учреждениях.

Ранее посольство РФ в Швеции усилило меры безопасности на фоне сообщений о терактах.