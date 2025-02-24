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В МВД Франции ответили на вопрос о взрывах у консульства России в Марселе

МВД Франции в курсе взрывов у консульства РФ в Марселе, не комментирует их
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Stringer/Reuters

Министерство внутренних дел Франции в курсе инцидента со взрывами у генконсульства России в Марселе, МВД отказывается комментировать произошедшее. Об этом в ведомстве сообщили РИА Новости.

«По теме взрывов у генерального консульства России в Марселе никаких заявлений или коммюнике не планируется», — говорится в сообщении.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что случившееся «имеет все признаки теракта», и призвала усилить безопасность дипведомства.

24 февраля издание Valeurs Actuelles со ссылкой на источник в полиции сообщило, что на территории генконсульства РФ в Марселе произошел взрыв после того, как неизвестные бросили две бутылки с зажигательной смесью в сад дипведомства.

По словам генконсула России в Марселе Станислава Оранского, сейчас на месте происшествия работают пожарные, здание оцеплено полицией. Ожидается, пишет La Marseillaise, что на место прибудет адмирал батальона морской пожарной бригады Марселя, а также будут развернуты усиленные силы национальной полиции.

Ранее посольство РФ в Швеции усилило меры безопасности на фоне сообщений СВР о терактах.

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