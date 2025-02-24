В Кремле прокомментировали взрыв в российском консульстве во Франции

Песков заявил о необходимости усиления мер безопасности после взрыва в консульстве

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о необходимости усиления мер безопасности в российских дипломатических учреждениях после взрыва в консульстве во Франции.

«Безусловно, требуется. По линии дипломатического ведомства принимаются все необходимые меры, чтобы обратить внимание принимающей стороны на необходимость усиления всех мер безопасности. В целом все уже было сказано со стороны наших коллег в МИД», — сказал он на брифинге, отвечая на просьбу прокомментировать инцидент.

24 февраля французские СМИ сообщили о взрыве рядом с консульством в Марселе. Генконсул РФ в Марселе Станислав Оранский подтвердил, что на территории консульства произошел взрыв и на место прибыли пожарные.

По данным газеты Valeurs Actuelles, взрыв произошел после того, как неизвестные бросили две бутылки с зажигательной смесью в сад дипломатического ведомства.

Ранее Захарова заявила, что взрывы в генконсульстве имеют все признаки теракта.