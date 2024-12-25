Путин пригласил лидеров стран СНГ на празднование 80-летия Победы

Путин пригласил глав стран СНГ и их войска на Парад Победы

Президент РФ Владимир Путин пригласил руководителей стран Содружества Независимых Государств в Москву на празднование 80-летия Победы. Об этом он заявил во время неформального саммита глав государств-участников СНГ, передает РИА Новости.

«Дорогие друзья, ждем вас на юбилейных торжествах в Москве 9 мая», — сказал он.

Российский президент также рассчитывает, что военные расчеты стран — участниц содружества смогут поучаствовать в Параде Победы в Москве в 2025 году.

В октябре Путин заявил, что страны Содружества независимых государств (СНГ) в следующем году совместно отметят 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Российский лидер подчеркивал, что в странах содружества это будет год мира и единства в борьбе с нацизмом.

Также Путин предложил странам содружества учредить звание города трудовой славы и присвоить его городам, которые внесли особый вклад в победу в ВОВ.

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