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Посольство России просило Францию принять меры еще до взрыва у консульства

РИА Новости: посольство РФ просило Францию принять меры еще до взрыва в Марселе
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Stringer/Reuters

Российское посольство просило власти Франции принять меры по безопасности еще до взрыва около генконсульства РФ в Марселе. Об этом РИА Новости сообщили в диппредставительстве.

По данным пресс-службы, посольство заблаговременно потребовало повысить уровень безопасности всех российских загранучреждений во Франции, предупреждая о возможных провокациях. Тем не менее к просьбам не прислушались и нападения произошли, заключили там.

Инцидент случился днем 24 февраля. На место происшествия направились около 30 пожарных и полицейских. На месте работали саперы, которые обезвредили подозрительные предметы.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что случившееся «имеет все признаки теракта», и призвала усилить безопасность дипведомства.

По словам генерального консула России в Марселе Станислава Оранского, на месте происшествия работали пожарные, здание оцепила полициея. Ожидается, пишет La Marseillaise, что на место прибудет адмирал батальона морской пожарной бригады Марселя, а также развернут силы национальной полиции.

Ранее посольство РФ в Швеции усилило меры безопасности на фоне сообщений СВР о терактах.

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