Путин созвонился с Си Цзиньпином

Путин провел переговоры по телефону с лидером Китая Си Цзиньпином

Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По данным корреспондентов, переговоры прошли по инициативе России. Других подробней не привели.

О планах Путина провести международный телефонный разговор говорил утром 24 февраля его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, день главы государства относительно спокойный, а скоро появится сообщение о международном телефонном разговоре.

Песков отметил, что Путин планирует встретиться с верховным муфтием России Талгатом Таджуддином, однако остальные встречи российского лидера непубличные.

До этого агентство Associated Press сообщило, что Владимир Путин как никогда близок к недопущению членства Украины в НАТО, что было заявлено одной из целей специальной военной операции на фоне переговоров между Москвой и Вашингтоном в Эр-Рияде.

Ранее в Кремле рассказали, о чем договорились Путин и Трамп по Украине.