В Кремле рассказали о планах Путина провести международный телефонный разговор

Российский лидер Владимир Путин планирует провести международный телефонный разговор 24 февраля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами.

По его словам, день главы государства относительно спокойный, скоро появится сообщение о международном телефонном разговоре.

Песков отметил, что Путин планирует встретиться с верховным муфтием России Талгатом Таджуддином, однако остальные встречи российского лидера непубличные.

До этого Associated Press (AP) сообщило, что Владимир Путин как никогда близок к недопущению членства Украины в НАТО, что было заявлено одной из целей специальной военной операции на фоне переговоров между Москвой и Вашингтоном в Эр-Рияде.

23 февраля заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что в конце следующей недели пройдут новые переговоры России и США, посвященные раздражителям в двусторонних отношениях. По его словам, встреча состоится между «директорами департаментов» внешнеполитических ведомств.

Ранее в Кремле рассказали, о чем договорились Путин и Трамп по Украине.