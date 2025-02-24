В МИД Турции заявили о готовности организовать переговоры России и Украины

Анкара рассчитывает на «немедленное прекращение» украинского конфликта. Об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан на пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым. Фидана цитирует РИА Новости.

По словам главы ведомства, кризис нуждается в устойчивом решении. Кроме того, Фидан подчеркнул, что Турция готова организовать переговоры по Украине и внести свой вклад в урегулирование ситуации, пишет ТАСС.

Накануне Лавров прилетел с рабочим визитом в Анкару. Сообщалось, что в ходе визита глава внешнеполитического ведомства продолжит обсуждать с турецкой стороной международную обстановку и двусторонние отношения между странами.

Источник в МИД Турции добавил, что глава ведомства Хакан Фидан на переговорах с Лавровым затронет урегулирование конфликта на Украине, переговорный процесс между делегациями РФ и США и возможный вклад Анкары в происходящее.

До этого российский президент Владимир Путин во время онлайн-совещания с постоянными членами Совбеза попросил главу МИД Сергея Лаврова доложить о его последних поездках. В начале недели глава МИД в составе делегации РФ участвовал в переговорах с США в Эр-Рияде, а потом отправился на встречу глав МИД G20 в ЮАР.

Ранее сообщалось, что павлин ждал пресс-конференцию Лаврова в Африке.