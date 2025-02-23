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Лавров прилетел в Турцию

Лавров прибыл с визитом в Анкару
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МИД России

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл с визитом в Анкару, передает РИА Новости.

Как уточняет агентство, в ходе визита глава внешнеполитического ведомства продолжит обсуждать с турецкой стороной международную обстановку и двусторонние отношения между странами.

Источник в МИД Турции добавил, что глава ведомства Хакан Фидан на переговорах с Лавровым планирует затронуть урегулирование конфликта на Украине, переговорный процесс между делегациями РФ и США и возможный вклад Анкары в происходящее. В частности Фидан намерен заявить о готовности Турции принять переговоры по урегулированию конфликта.

Накануне российский президент Владимир Путин во время онлайн-совещания с постоянными членами Совбеза попросил главу МИД Сергея Лаврова доложить о его последних поездках. В начале недели глава МИД в составе делегации РФ участвовал в переговорах с США в Эр-Рияде, а потом отправился на встречу глав МИД G20 в ЮАР.

Ранее сообщалось, что павлин ждал пресс-конференцию Лаврова в Африке.

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