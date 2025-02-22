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Путин попросил Лаврова рассказать членам Совбеза о зарубежных поездках

На заседании Совбеза Путин попросил Лаврова доложить о последних поездках
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Сергей Савостьянов/РИА Новости

Российский президент Владимир Путин во время онлайн-совещания с постоянными членами Совбеза попросил главу МИД Сергея Лаврова доложить о его последних поездках.

Лидер РФ отметил, что получит от главы внешнеполитического ведомства отчеты, но выразил мнение, что коллегам тоже будет интересно послушать.

Путин отметил, что, кроме доклада Лаврова, члены Совбеза заслушают директора ФСБ Александра Бортникова по теме обеспечения безопасности. В ходе совещания также обсуждался вопрос развития отношений с ближайшими партнерами России и соседями по постсоветскому пространству.

В начале прошлой недели Лавров в составе делегации РФ участвовал в переговорах с США в Эр-Рияде, а потом отправился на встречу глав МИД G20 в ЮАР.

Ранее сообщалось, что павлин ждал пресс-конференцию Лаврова в Африке.

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