Сийярто: Венгрия не согласится на поспешное продление санкций в отношении РФ

Власти Венгрии не согласятся на поспешное продление санкций в отношении России в ходе встречи министров иностранных дел Евросоюза. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто на своей странице в соцсети X.

В своем обращении он отметил, что государство не согласится выделять десятки миллиардов евро на поставки оружия для Украины.

До этого глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что планы британских властей по введению новых санкций в отношении России являются неудачной «пиар-акцией» и вряд ли изменят позицию администрации Соединенных Штатов в отношении Украины.

21 февраля президент России Владимир Путин заявил, что внешнее санкционное давление стало катализатором развития российской науки и бизнеса. По его словам, российские компании все чаще обращаются к отечественным ученым за помощью в разработке технологических решений, которые зачастую превосходят зарубежные аналоги по эффективности.

Ранее Австралия ввела новые санкции против России.