Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сийярто заявил, что Венгрия выступит против продления санкций ЕС в отношении России

Сийярто: Венгрия не согласится на поспешное продление санкций в отношении РФ
close
Global Look Press

Власти Венгрии не согласятся на поспешное продление санкций в отношении России в ходе встречи министров иностранных дел Евросоюза. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто на своей странице в соцсети X.

В своем обращении он отметил, что государство не согласится выделять десятки миллиардов евро на поставки оружия для Украины.

До этого глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что планы британских властей по введению новых санкций в отношении России являются неудачной «пиар-акцией» и вряд ли изменят позицию администрации Соединенных Штатов в отношении Украины.

21 февраля президент России Владимир Путин заявил, что внешнее санкционное давление стало катализатором развития российской науки и бизнеса. По его словам, российские компании все чаще обращаются к отечественным ученым за помощью в разработке технологических решений, которые зачастую превосходят зарубежные аналоги по эффективности.

Ранее Австралия ввела новые санкции против России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами