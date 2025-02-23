Планы британских властей по введению новых санкций в отношении России являются неудачной «пиар-акцией» и вряд ли изменят позицию администрации Соединенных Штатов в отношении Украины. Об этом в интервью ТАСС заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Новые санкции Великобритании так же, как и новые санкции ЕС, — инерционное мышление наследия [бывшего президента США Джо] Байдена», — заявил он.

По словам Слуцкого, европейские лидеры активно сопротивляются администрации действующего американского лидера Дональда Трампа по вопросу урегулирования конфликта на Украине, а также продолжают защищать украинского лидера Владимира Зеленского. Глава ЛДПР подчеркнул, что Европа таким образом пытается оправдать свою «провальную политику» в отношении РФ.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что внешнее санкционное давление стало катализатором развития российской науки и бизнеса. По его словам, российские компании все чаще обращаются к отечественным ученым за помощью в разработке технологических решений, которые зачастую превосходят зарубежные аналоги по эффективности.

Ранее сообщалось, что Евросоюз запретит продавать игровые приставки в России.