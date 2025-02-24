Австралия ввела новые санкции против России

Австралия приняла новый санкционный пакет в отношении российских граждан и организаций. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

«Правительство Австралии сегодня ввело дополнительные целевые финансовые санкции и запреты на поездки в отношении 70 лиц, а также целевые финансовые санкции в отношении 79 организаций. Это крупнейший пакет санкций Австралии с февраля 2022 года», — говорится в публикации.

Рестрикции касаются, в частности, объектов в оборонном, транспортном и финансовом секторах России, запрета поставки коммерческих беспилотников и комплектующих, включая предоставление связанных с ними услуг.

Также санкции также направлены против лиц и организаций, участвующих в углублении военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей.

Австралия ввела в общей сложности более 1400 санкций.

Незадолго до этого сообщалось, что глава МИД Новой Зеландии Уинстон Питерс в связи с третьей годовщиной начала СВО объявил на своей странице в соцсети X о введении новых санкций против России. Ограничения затронут 27 физических и 25 юридических лиц. Среди них есть компании, связанные с экспортом российских энергоносителей и «принудительным переселением украинских детей», а также высшие военнослужащие Северной Кореи, якобы помогающие РФ.

Ранее сообщалось, что Британия готовит крупнейший пакет санкций против России.