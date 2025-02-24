Партия «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и Справедливость» получает 5% голосов после подсчета бюллетеней в 175 из 299 округов. Об сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные избиркома.

Это означает, что партия, выступающая против поставок вооружения Украины и отправки немецких военных в эту страну и другие государства, проходит в парламент ФРГ.

До этого телеканал ZDF со ссылкой на данные экзитпола сообщил, что на досрочных парламентских выборах в Германии выигрывал консервативный блок ХДС/ХСС Фридриха Мерца с почти 29% голосов. Второе место занимала правая партия «Альтернатива для Германии» с рекордными для себя 20%, а третье место досталось СДПГ действующего канцлера Олафа Шольца, которая набрала 16,5% и показала «исторически плохой» результат. Свободная демократическая партия Германии (СвДП) получила всего 4,1%. Таким образом, она не преодолела порог в 5% и поэтому не проходит в бундестаг.

Явка на досрочных парламентских выборах в Германии стала рекордной с 1990 года, когда произошло объединение ФРГ и ГДР.

Ранее Вагенкнехт назвала свою партию антивоенной силой.