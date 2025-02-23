Явка на выборах в Германии стала рекордной за 35 лет

В Германии явка в 83% на парламентских выборах стала рекордной с 1990 года

Явка на досрочных парламентских выборах в Германии стала рекордной с 1990 года, когда произошло объединение ФРГ (Федеративной республики Германия) и ГДР (Германской демократической республики). Об этом сообщает ZDF.

Как передает телеканал, в этом году в голосовании поучаствовали 83% граждан. На прошлых выборах в парламент явка составила 76,4%, а в 1990 году — 77,8%.

По данным экзитпола, выборы в Германии выиграл консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца с почти 29% голосов. Второе место занимает правая партия «Альтернатива для Германии» с рекордными для себя 20%, а третье место досталось Социал-демократической партии Германии действующего канцлера Олафа Шольца, которая набрала 16,5% и показала «исторически плохой» результат.

Теперь ХДС/ХСС сформирует правящую коалицию. Она выдвинет кандидата в канцлеры, который и станет новым главой правительства. Парламент избирут сроком на четыре года. В нем будет не менее 598 депутатов. Изначально выборы должны были пройти 28 сентября 2025 года, но они были перенесены на более ранний срок после краха левоцентристского коалиционного правительства канцлера Шольца в конце прошлого года.

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