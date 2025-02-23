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Вагенкнехт назвала свою партию антивоенной силой

Вагенкнехт назвала свою партию антивоенной силой, которая против вооружения ФРГ
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Nadja Wohlleben/Reuters

Сара Вагенкнехт назвала свою партию «Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость» (ССВ) антивоенной силой, которая выступает против вооружения Германии и отправки солдат в другие страны, включая Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, ведущие политические силы ФРГ сделали все, чтобы ее партия не попала в бундестаг.

Вагенкнехт утверждает, что другим германским партиям не нужна антивоенная фракция, которая не согласна на пакеты перевооружения или миссии бундесвера в других государствах.

По данным первых опросов на выходе с участков, ССВ набирает пока 5%, что является нижним порогом для прохода в бундестаг.

23 февраля в Германии проходят досрочные парламентские выборы, которые могут стать поворотным моментом не только для страны, но и для всей Европы. Как экономический локомотив Евросоюза, ФРГ определяет политическую и экономическую повестку блока, а исход голосования повлияет на ее роль в международных отношениях, включая подход к России. Германия переживает период нестабильности из-за спада в экономике, проблем в иммиграционной политике и роста преступности. Главный претендент на победу – блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Фридриха Мерца, за ней следует партия «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель. Как будет выглядеть новое правительство Германии и какой курс во внешней политике оно возьмет – в материале «Газеты.Ru».

Ранее лидер АдГ заявила о рекордном результате партии на выборах.

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