Глава СвДП уйдет из политики после провала на выборах в Германии

Глава СвДП Линднер заявил, что уходит из политики после провала на выборах в ФРГ

Председатель Свободной демократической партии Германии (СвДП), бывший глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер сообщил в социальной сети X, что уходит из политики после провала либералов на досрочных выборах в бундестаг.

«Выборы принесли поражение СвДП, но, надеюсь, (дали. — «Газета.Ru») новое начало для Германии. За это я и боролся. Теперь я ухожу из активной политики», — написал экс-министр.

До этого телеканал ZDF со ссылкой на данные экзитпола сообщил, что на досрочных парламентских выборах в Германии выигрывал консервативный блок ХДС/ХСС Фридриха Мерца с почти 29% голосов. Второе место занимала правая партия «Альтернатива для Германии» с рекордными для себя 20%, а третье место досталось СДПГ действующего канцлера Олафа Шольца, которая набрала 16,5% и показала «исторически плохой» результат. СвДП получила всего 4,1%. Таким образом, партия не преодолела порог в 5% и поэтому не проходит в бундестаг.

Явка на досрочных парламентских выборах в Германии стала рекордной с 1990 года, когда произошло объединение ФРГ и ГДР.

Ранее глава ХДС/ХСС заявил о необходимости создания «дееспособного правительства» в ФРГ.