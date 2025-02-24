Россия ждет от Ирана решения по совместному проекту

Россия ожидает, что в ближайшее время Иран предоставит ей график выкупа земель для строительства железнодорожной ветки Решт – Астара в рамках проекта международного транспортного коридора (МТК) Север – Юг. Об этом в беседе с газетой «Известия» заявил посол РФ в Тегеране Алексей Дедов.

«Мы ждем его (график выкупа земель. — «Газета.Ru») в ближайшем будущем», — сказал он.

По словам дипломата, это должно придать определенности реализации данного проекта.

«Российская сторона, как и иранская, как у меня сложилось впечатление, решительно настроены на то, чтобы данный проект был претворен в жизнь», — добавил он.

24 января посол Ирана в РФ Казем Джалали заявил, что Москва и Тегеран до конца марта 2025 года подпишут соглашение о начале строительства железнодорожной ветки Решт — Астара. Он отмечал, что президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан в ходе переговоров в Москве 17 января договорились до конца марта текущего года подписать договор о начале строительства.

Участок Решт — Астара протяженностью 162 км является самым важным ж/д проектом в Иране. Дорога является частью транспортного коридора Астара — Решт — Казвин, который должен соединить железные дороги Ирана, Азербайджана и России. Этот коридор, в свою очередь, — часть международного проекта Север — Юг, который призван интегрировать российские, иранские, азербайджанские и индийские магистрали. В мае 2023 года Москва и Тегеран подписали документы по завершению последнего участка железной дороги западного маршрута Решт — Астара в Иране.

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