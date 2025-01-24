Названы сроки начала строительства стратегической ж/д ветки в Иране

Строительство ж/д ветки из Решта в Астару в Иране начнется после марта 2025 года

Москва и Тегеран до конца марта 2025 года подпишут соглашение о начале строительства железнодорожной ветки Решт — Астара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла исламской республики в Москве Казема Джалали.

По его словам, президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан в ходе переговоров в Москве 17 января договорились до конца марта 2025 года подписать договор о начале строительства.

«К концу марта будет подписано соглашение об осуществлении строительства железной дороги, и российская сторона начнет работы по строительству», — заявил он.

Участок Решт — Астара протяженностью 162 км является самым важным ж/д проектом в Иране. Дорога является частью транспортного коридора Астара — Решт — Казвин, который должен соединить железные дороги Ирана, Азербайджана и России. Этот коридор, в свою очередь, — часть международного проекта Север — Юг, который призван интегрировать российские, иранские, азербайджанские и индийские магистрали. В мае 2023 года Москва и Тегеран подписали документы по завершению последнего участка железной дороги западного маршрута Решт — Астара в Иране.

Ранее сообщалось, что Россия и Иран почти полностью перешли на расчеты в нацвалютах.