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В Госдепе заявили, что отношения России и Ирана «невероятно дестабилизируют мир»

Госдеп США: отношения России и Ирана невероятно дестабилизируют мир

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Depositphotos

В Госдепе США считают, что углубление связей между Ираном и Россией якобы дестабилизируют ситуацию не только на Ближнем Востоке, но и в мире в целом. С соответствующим заявлением на брифинге выступил представитель ведомства Мэтью Миллер.

Так он ответил на вопрос, обеспокоены ли Соединенные Штаты возможным вовлечением России в конфликт на Ближнем Востоке на стороне Ирана.

«Конечно, мы считаем, что углубление связей между Ираном и Россией невероятно дестабилизирует ситуацию в регионе. Это невероятно дестабилизирует мир, и это касается Ближнего Востока. Это касается всего, где действуют Иран и Россия», – сказал Миллер.

До этого президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что российско-иранские отношения будут развиваться на постоянной и непрерывной основе.

Углубление сотрудничества поможет снизить санкционное давление, оказываемое на Тегеран и Москву со стороны западных стран, сказал Пезешкиан на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу. 17 сентября глава российского Совбеза прибыл с необъявленным визитом в Иран. Там он передал послание Путина иранскому президенту.

Ранее Иран назвал «дырявым» израильский «Железный купол».

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