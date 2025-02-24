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Стало известно о дате голосования в СБ ООН по предложенной США резолюции по Украине

Голосование в СБ ООН по предложенной США резолюции по Украине пройдет 24 февраля
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Eduardo Munoz/Reuters

Совет Безопасности ООН 24 февраля проголосует по предложенному Соединенными Штатами проекту нейтральной резолюции по Украине. Об этом РИА Новости сообщили в постоянном представительстве Китая при ООН.

По словам китайских дипломатов, голосование по американскому проекту пройдет в СБ ООН в 15:00 (23:00 мск).

23 февраля глава МИД Украины Андрей Сибига резко отреагировал на отказ США осуждать действия России в ООН.

22 февраля сообщалось, что чиновники Великобритании и Франции обратились к США с просьбой внести поправки в американский проект резолюции ООН по Украине, однако Вашингтон отказался это делать.

США в новом проекте резолюции ГА ООН не возлагают на Российскую Федерацию вину за начало конфликта на Украине. Американская сторона, отказавшись от соавторства проекта антироссийской резолюции, предложила свой, нейтральный документ под названием «Путь к миру».

Ранее Россия отреагировала на информацию о намерении США выйти из ООН.

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