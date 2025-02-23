Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава МИД Украины резко отреагировал на отказ США осуждать действия России в ООН

Глава МИД Сибига резко отреагировал на отказ США в ООН осуждать действия России
close
Pavlo Bahmut/Global Look Press

Министр иностранных дел Украины на своей странице в соцсети Х резко отреагировал на информацию о том, что США в ООН решили не обвинять Россию в начале конфликта на Украине и склоняют другие страны к блокированию резолюции Киева по конфликту.

В публикации Сибига прокомментировал удары ВС РФ по энергетической инфраструктуре республики. По его словам, попытки избежать обвинения России в якобы «агрессии» не отменяют факта, что Москва, как утверждает он, является инициатором конфликта.

«Никто не должен доверять словам Путина. Вместо этого посмотрите на его действия», — написал Сибига.

До этого США в новом проекте резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций решили не возлагать на Российскую Федерацию вину за начало конфликта на Украине.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники также сообщало, что США склоняют союзников к блокированию текста украинской резолюции в ООН, в которой осуждаются действия России на Украине. В статье говорится, что администрация президента США призвала всех членов ООН вместо этого поддержать американскую резолюцию, направленную на определение пути к миру между Киевом и Москвой.

Ранее Орбан предрек остаткам Украины роль буферной зоны между Россией и НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами