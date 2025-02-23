Министр иностранных дел Украины на своей странице в соцсети Х резко отреагировал на информацию о том, что США в ООН решили не обвинять Россию в начале конфликта на Украине и склоняют другие страны к блокированию резолюции Киева по конфликту.

В публикации Сибига прокомментировал удары ВС РФ по энергетической инфраструктуре республики. По его словам, попытки избежать обвинения России в якобы «агрессии» не отменяют факта, что Москва, как утверждает он, является инициатором конфликта.

«Никто не должен доверять словам Путина. Вместо этого посмотрите на его действия», — написал Сибига.

До этого США в новом проекте резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций решили не возлагать на Российскую Федерацию вину за начало конфликта на Украине.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники также сообщало, что США склоняют союзников к блокированию текста украинской резолюции в ООН, в которой осуждаются действия России на Украине. В статье говорится, что администрация президента США призвала всех членов ООН вместо этого поддержать американскую резолюцию, направленную на определение пути к миру между Киевом и Москвой.

Ранее Орбан предрек остаткам Украины роль буферной зоны между Россией и НАТО.