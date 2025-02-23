В АдГ оценили, обострит ли Мерц ситуацию с Россией

Кандидат в канцлеры ФРГ от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц вряд ли обострит ситуацию с Россией. Об этом заявил сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла в беседе с РИА Новости.

«Думаю, что для Фридриха Мерца будет сложно эскалировать ситуацию по отношению к России», — отметил он.

Свое мнение Крупалла аргументировал тем, что президент США Дональд Трамп «опередит» Мерца и «сможет добиться мира на Украине».

Незадолго до этого телеканал ZDF со ссылкой на данные экзитпола сообщил, что на досрочных парламентских выборах в Германии выигрывал консервативный блок ХДС/ХСС Мерца с почти 29% голосов. Второе место занимала правая партия «Альтернатива для Германии» с рекордными для себя 20%, а третье место досталось СДПГ действующего канцлера Олафа Шольца, которая набрала 16,5% и показала «исторически плохой» результат.

В ноябре 2024 года Мерц заявил, что готов провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в случае своего избрания на пост канцлера ФРГ. При этом политик сообщил, что может выдвинуть России ультиматум о прекращении нанесения ударов по инфраструктуре Украины в течение 24 часов. В противном случае он пригрозил снять ограничения на использование поставленных вооружений и поставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

Позже Мерц уточнил, что никогда не ставил ультиматума Путину, и отверг критику со стороны Шольца по поводу угроз в адрес ядерной державы.

Ранее в Совфеде назвали «обезумевшим» кандидата на пост канцлера ФРГ Мерца.