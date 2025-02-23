Трамп поздравил консерваторов с победой на выборах в ФРГ

Президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social поздравил консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с победой на досрочных выборах в бундестаг.

«Похоже, что консервативная партия в Германии победила на очень крупных и долгожданных выборах», — написал он.

По словам главы Белого дома, американский, как и немецкий народ «устал от повестки отсутствия здравого смысла, преобладавшей так много лет, особенно в энергетике и иммиграции». Он также заявил, что это «замечательный день» для ФРГ и Соединенных Штатов.

Незадолго до этого телеканал ZDF со ссылкой на данные экзитпола сообщил, что на досрочных парламентских выборах в Германии выигрывал консервативный блок ХДС/ХСС Фридриха Мерца с почти 29% голосов. Второе место занимала правая партия «Альтернатива для Германии» с рекордными для себя 20%, а третье место досталось СДПГ действующего канцлера Олафа Шольца, которая набрала 16,5% и показала «исторически плохой» результат.

Теперь ХДС/ХСС сформирует правящую коалицию. Она выдвинет кандидата в канцлеры, который и станет новым главой правительства Германии. Состав парламента изберут сроком на четыре года. В нем будет не менее 598 депутатов. Изначально выборы должны были пройти 28 сентября 2025 года, но они были перенесены на более ранний срок после краха левоцентристского коалиционного правительства канцлера Шольца в конце прошлого года.

В феврале президент России Владимир Путин рассказал, что у него по-прежнему есть много друзей в Германии, ведь в свое время он там долго жил.

Ранее глава ХДС/ХСС заявил о необходимости создания «дееспособного правительства» в ФРГ.