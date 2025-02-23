Глава ХДС/ХСС заявил о необходимости создания «дееспособного правительства» в ФРГ

Мерц: в Германии нужно как можно скорее создать дееспособное правительство

В Германии необходимо как можно скорее создать «дееспособное правительство». Об этом заявил кандидат в канцлеры ФРГ от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц, передает ТАСС.

«Мы, ХДС/ХСС, победили на этих выборах в Бундестаг 2025 года. <...> Прежде всего важно как можно скорее снова сформировать дееспособное правительство в Германии. <...> Мир там, снаружи, не ждет нас», — сказал кандидат в канцлеры.

До этого телеканал ZDF со ссылкой на данные экзитпола сообщил, что на досрочных парламентских выборах в Германии выигрывал консервативный блок ХДС/ХСС Мерца с почти 29% голосов. Второе место занимала правая партия «Альтернатива для Германии» с рекордными для себя 20%, а третье место досталось СДПГ действующего канцлера Олафа Шольца, которая набрала 16,5% и показала «исторически плохой» результат.

Шольц уже взял на себя ответственность за поражение Социал-демократической партии Германии (СДПГ) на выборах. Канцлер поздравил Мерца с победой.

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