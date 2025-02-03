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Эрдоган призвал сделать города Турции сейсмоустойчивыми

Эрдоган призвал вести подготовку к возможному землетрясению в Стамбуле
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Depo/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фоне участившихся землетрясений в акватории Эгейского моря призвал вести серьезную подготовку к возможным ЧП в Стамбуле и других провинциях страны. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, местные администрации должны придать этому вопросу значение, которого он заслуживает, и подготовить города к возможным землетрясениям с помощью проектов преобразования городской среды.

Эрдоган подчеркнул, что нет «другого выхода, кроме как сделать города Турции, особенно Стамбул, сейсмоустойчивыми».

До этого глава измирского отделения Палаты инженеров-геофизиков Синанджан Озичер заявил, что существует риск разрушительного землетрясения в курортном регионе Турции, особенно в Измире, который подвержен опасности больше, чем Стамбул.

Озичер подчеркнул, что грунт в Измире, состоящий из аллювиальных отложений толщиной до 120 метров, усиливает амплитуду сейсмических волн, что делает здания более уязвимыми. Он также прогнозирует, что в регионе может произойти землетрясение силой 6,9 балла, продолжительностью 20–22 секунды.

22 января землетрясение магнитудой 5,0 было зафиксировано у берегов Турции. Эпицентр стихии находился в 135 км к северо-западу от города Маниса, где проживают около 243 тыс. человек.

Ранее ученые нашли разрыв океанической плиты между Евразией и Аравийским полуостровом.

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