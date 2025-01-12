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Оппозиция Турции заявила о готовности к досрочным выборам президента

Оппозиция Турции готова к досрочным выборам президента хоть на следующей неделе
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Dilara Senkaya/Reuters

Председатель крупнейшей турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Озгюр Озель бросил вызов президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, заявив о готовности оппозиции к досрочным президентским выборам в любое время, даже на следующей неделе. Его слова приводит телеканал Habertürk.

Как сообщает телеканал, Озель призвал Эрдогана, допустившего ранее возможность своего переизбрания, незамедлительно выдвинуть свою кандидатуру. Политик подчеркнул, что для проведения досрочных выборов достаточно решения 360 депутатов парламента, и НРП готова поддержать такое решение немедленно.

При этом он также указал на ранее предложенные оппозицией сроки проведения выборов — конец октября — начало ноября 2025 года, предлагая Эрдогану самому выбрать удобную дату — март или октябрь.

Озель заявил о готовности оппозиции к передаче власти и выразил надежду на скорейшее проведение выборов.

Сегодня Эрдоган допустил, что выдвинется кандидатом на пост главы государства еще на один срок.

Ранее Эрдоган заявил о возможной победе над терроризмом в Турции.

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