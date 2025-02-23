Шольц взял на себя ответственность за поражение СДПГ на выборах

Канцлер ФРГ Олаф Шольц взял на себя ответственность за поражение Социал-демократической партии Германии (СДПГ) на выборах. Об этом сообщает ТАСС.

«Это горький результат для партии, это проигрыш на выборах», — сказал глава немецкого кабмина.

Шольц поздравил лидера консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца с победой.

До этого телеканал ZDF со ссылкой на данные экзитпола сообщил, что на досрочных парламентских выборах в Германии выигрывал консервативный блок ХДС/ХСС Мерца с почти 29% голосов. Второе место занимала правая партия «Альтернатива для Германии» с рекордными для себя 20%, а третье место досталось СДПГ Шольца, которая набрала 16,5% и показала «исторически плохой» результат.

23 февраля в Германии проходят досрочные парламентские выборы, которые могут стать поворотным моментом не только для страны, но и для всей Европы. Как экономический локомотив Евросоюза, ФРГ определяет политическую и экономическую повестку блока, а исход голосования повлияет на ее роль в международных отношениях, включая подход к России. Как будет выглядеть новое правительство Германии и какой курс во внешней политике оно возьмет – в материале «Газеты.Ru».

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