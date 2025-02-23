Политолог оценил шансы на улучшение отношений РФ и ФРГ в случае победы на выборах Мерца

Если на досрочных выборах в немецкий парламент победу одержит блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и новым канцлером Германии станет Фридрих Мерц, отношения ФРГ и России могут еще больше ухудшиться. Такое мнение выразил в беседе с РИА Новости венгерский политический эксперт Георг Шпетле.

«Многие боятся, что Мерц настроен слишком проукраински, он лично дважды обещал Зеленскому, что передаст ему дальнобойные ракеты Taurus, которыми украинцы будут бить по российским городам», — сказал собеседник агентства.

По его словам, если бы Шольц остался канцлером, то для России это могло бы быть более выгодно.

Шпетле считает, что Шольц может пойти навстречу крупному немецкому бизнесу, который неоднократно жаловался на вредные для экономики ФРГ антироссийские санкции, и пересмотреть ограничения, тогда как Мерц и ХДС не станут этого делать, следуя в русле политики президента США Дональда Трампа, который не позволит Европе покупать российский газ вместо американского.

23 февраля в Германии пройдут досрочные парламентские выборы, которые могут стать поворотным моментом не только для страны, но и для всей Европы. Как экономический локомотив ЕС, ФРГ определяет политическую и экономическую повестку блока, а исход голосования повлияет на ее роль в международных отношениях, включая подход к России. Подробнее о том, что ждет Германию после выборов, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде назвали «обезумевшим» кандидата на пост канцлера ФРГ Мерца.