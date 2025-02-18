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Три страны ЕС возмутились, что их не позвали на экстренный саммит в Париже

Le Monde: часть стран ЕС недовольны отсутствием приглашения на саммит в Париже
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Matt Dunham/AP

Чехия, Румыния и Словакия недовольны тем, что их не пригласили на экстренный саммит европейских лидеров в Париже. Об этом сообщает Le Monde.

Как пишет газета, чешские и румынские власти выразили из-за этого разочарование.

«Наряду с Польшей нет стран, более близких к войне. Ни у кого нет больше украинских беженцев на душу населения, чем в Чешской Республике, и мы занимаемся организацией одной из самых эффективных систем поставок оружия», — заявил источник в Польше и объяснил случившееся «высокомерием» французского президента Эммануэля Макрона.

Советник президента Румынии Кристиан Дьяконеску отметил, что республика не получила приглашение вопреки «своим усилиям». По данным Le Monde, страна из-за своего расположения стала важным хабом по поставкам оружия Киеву.

Президент Словении Наташа Пирц-Мусар считает, что своим поведением в этой ситуации ЕС посылает неправильные сигналы об урегулировании конфликта.

«Это не соответствует духу европейской интеграции. Это не та Европа, к которой мы стремимся. Это не та Европа, которую будут уважать в мире», — сказала она.

Подробнее о встрече в Париже — в материале «Газеты.Ru».

В минувшие выходные Макрон инициировал проведение срочного саммита Европейского союза по вопросам безопасности. Встреча прошла в понедельник в Париже — сразу после Мюнхенской конференции, на которой вице-президент США Джей Ди Вэнс дал понять, что лидерам ЕС стоит сосредоточиться на собственных проблемах, а путь к урегулированию на Украине найдет Вашингтон.

Ранее страны ЕС раскололись на два лагеря из-за отправки войск на Украину.

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