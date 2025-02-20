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СМИ узнали о подготовке британского саммита по Украине

Sky News: Британия проведет саммит по Украине после возвращения Стармера из США
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Phil Noble/Reuters

Власти Великобритании хотят провести саммит лидеров европейских стран по Украине после возвращения из США премьер-министра Кира Стармера. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источники.

«Идет работа над британским саммитом по Украине. Даты его проведения пока нет, однако это произойдет после того, как сэр Кир Стармер вернется из Вашингтона», — отмечается в материале.

До этого газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники писала, что Стармер на следующей неделе планирует встретиться в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом и представить ему план по размещению на Украине до 30 тыс. европейских военнослужащих.

В минувшие выходные президент Франции Эммануэль Макрон инициировал проведение срочного саммита Евросоюза по вопросам безопасности. Встреча прошла в понедельник в Париже — сразу после Мюнхенской конференции, на которой вице-президент США Джей Ди Вэнс дал понять, что лидерам ЕС стоит сосредоточиться на собственных проблемах, а путь к урегулированию на Украине найдет Вашингтон.

Во время экстренной встречи во Франции европейские лидеры поддержали усиление оборонных расходов, но не смогли прийти к единому мнению по вопросу возможного размещения миротворческой миссии на Украине. Разногласия в Европе обострились на фоне переговоров США и России, которые пройдут во вторник в Саудовской Аравии без участия Украины и европейских союзников.

Ранее три страны ЕС возмутились, что их не позвали на экстренный саммит в Париже.

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