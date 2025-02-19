Глава РФПИ рассказал, когда в Россию вернутся американские компании

Возвращение ряда американских компаний в Россию ожидается во втором квартале 2025 года. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Но процесс возвращения для американских компаний будет непростым, так как многие ниши уже заняты», — заявил он.

До этого в интервью газете The New York Times Дмитриев заявил, что американские нефтяные компании в скором времени могут вернуться в Россию. Дмитриев подчеркнул, что у нефтяных компаний США был очень успешный бизнес.

Накануне Дмитриев заявил, что для восстановления диалога между Россией и США крайне важно обсуждать совместные экономические проекты. Глава РФПИ подчеркнул, что американский бизнес из-за ухода с российского рынка потерял более $300 млрд.

Он добавил, что весь мир следит за тем, получится ли у США и России улучшить отношения, так как прогресс в них позволит решать большое количество глобальных задач и проблем, которые в данный момент стоят перед миром.

Ранее стало известно, что Coca-Cola может вернуться в Россию.