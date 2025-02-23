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В Белом доме обвинили критиков подхода Трампа по Украине в желании продолжить конфликт

Белый дом: критики подхода Трампа по Украине хотят продолжения боевых действий
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Jeenah Moon/Reuters

Критики подхода президента США Дональда Трампа по украинскому конфликту хотят продолжения боевых действий. Об этом заявил помощник главы Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц, передает ТАСС.

Он предложил тем, у кого «есть идеи получше», выдвигать свои предложения. По словам Уолтца, «пока все, что он слышал», заключалось в призыве к «бесконечному» продолжению конфликта.

«И никому не следует удивляться, что президент Трамп строил свою избирательную кампанию не на этом и не намерен поступать таким образом», — сказал чиновник.

Уолтц добавил, что Трамп не намерен прислушиваться к мнению подобных кругов.

19 февраля президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова вернуться за стол переговоров по Украине. Глава государства подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от диалога с Киевом, а также с Европой.

В этот же день российский лидер заявил, что РФ уделяет первостепенное значение разрешению ситуации на Украине. Путин добавил, что без повышения уровня доверия между Москвой и Вашингтоном невозможно разрешить украинский кризис.

Ранее Песков заявил о готовности Путина к мирным переговорам по Украине.

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