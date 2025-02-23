Спецпосланник президента США рассказал, когда ожидается подписание соглашения с Украиной

Уиткофф: США ожидают подписания с Киевом сделки по ископаемым на грядущей неделе

Вашингтон рассчитывает подписать с Киевом сделку об использовании полезных ископаемых на следующей неделе, заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. Об этом сообщает CNN.

По его словам, соглашение в значительной степени направлено на возмещение всего, что Вашингтон сделал для украинского народа.

Уиткофф добавил, что президент США Дональд Трамп «смотрит на сделку таким образом».

До этого польский президент Анджей Дуда после встречи со своим американским коллегой в Вашингтоне заявил, что Трамп считает, что только переговоры помогут урегулировать конфликт на Украине.

19 февраля президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова вернуться за стол переговоров по Украине. Глава государства напомнил, что Москва никогда не отказывалась от диалога с Киевом, а также с Европой.

21 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин открыт для мирных переговоров по Украине. По его словам, Россия имеет свои цели, которые она готова достигнуть посредством диалога.

Ранее Путин пообещал рассказать друзьям из БРИКС об итогах переговоров РФ и США.