В Польше раскрыли планы Трампа по урегулированию конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп считает, что только переговоры помогут урегулировать конфликт на Украине. Об этом заявил польский президент Анджей Дуда после встречи со своим американским коллегой в Вашингтоне, передает официальный портал президента Польши.

По словам Дуды, Трамп «очень коротко» рассказал о своем плане действий и отметил, что должен вести переговоры.

«И другого выхода здесь нет, потому что это единственный путь к окончанию войны», — сказал Дуда, ссылаясь на слова американского президента.

19 февраля президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова вернуться за стол переговоров по Украине. Глава государства напомнил, что Москва никогда не отказывалась от диалога с Киевом, а также с Европой.

21 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин открыт для мирных переговоров по Украине. По его словам, Россия имеет свои цели, которые она готова достигнуть посредством диалога.

Ранее Путин пообещал рассказать друзьям из БРИКС об итогах переговоров РФ и США.