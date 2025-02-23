В МИД рассказали о контактах России и США

В настоящее время контактов между Россией и США немало. Об этом ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«В целом ситуация складывается таким образом, что контактов немало, они проходят по разным линиям. Их согласование занимает зачастую непродолжительное время», — сказал замглавы российского внешнеполитического ведомства.

До этого Рябков сообщил, что в конце следующей недели пройдут новые переговоры России и США, посвященные раздражителям в двусторонних отношениях. Замминистра уточнил, что встреча состоится на уровне «директоров департаментов» внешнеполитических ведомств.

Предыдущий раунд переговоров России и США состоялся 18 февраля в Эр-Рияде. Они были посвящены восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов.

Ранее в Кремле назвали «многообещающим» общение Путина и Трампа.