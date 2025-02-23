Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кремль назвал «многообещающим» общение Путина и Трампа

Песков: общение Путина и Трампа — диалог между двумя выдающимися президентами
close
Михаил Климентьев/РИА Новости

Общение лидеров России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа — это диалог между двумя выдающимися президентами. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Пресс-секретарь президента России назвал это общение «многообещающим».

«Речь идет о диалоге двух выдающихся глав государств. Это многообещающе. Ключевое условие — ничто не должно препятствовать реализации их решений», — подчеркнул представитель Кремля.

12 февраля Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонные переговоры и договорились о личной встрече.

19 февраля президент России отметил, что встреча лидеров двух стран не должна ограничиваться только лишь неформальным общением за чашкой чая или кофе. По его словам, необходимо подготовить к обсуждению вопросы, которые имеют большое значение как для США, так и для России, включая ситуацию на Украине. Это позволит найти решения, которые будут приемлемы для обеих сторон.

Ранее Песков осудил Зеленского за некорректные высказывания.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами