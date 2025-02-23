Кремль назвал «многообещающим» общение Путина и Трампа

Общение лидеров России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа — это диалог между двумя выдающимися президентами. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Пресс-секретарь президента России назвал это общение «многообещающим».

«Речь идет о диалоге двух выдающихся глав государств. Это многообещающе. Ключевое условие — ничто не должно препятствовать реализации их решений», — подчеркнул представитель Кремля.

12 февраля Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонные переговоры и договорились о личной встрече.

19 февраля президент России отметил, что встреча лидеров двух стран не должна ограничиваться только лишь неформальным общением за чашкой чая или кофе. По его словам, необходимо подготовить к обсуждению вопросы, которые имеют большое значение как для США, так и для России, включая ситуацию на Украине. Это позволит найти решения, которые будут приемлемы для обеих сторон.

Ранее Песков осудил Зеленского за некорректные высказывания.